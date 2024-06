Endrick vai à Disney e realiza ‘conselho’ de Abel Ferreira

Endrick aceitou o convite da Disney e visitou os parques temáticos da gigante do entretenimento em Orlando, nos Estados Unidos, durante uma folga da Seleção Brasileira. Aliás, a visita chamou a atenção já que o parque foi citado por Abel Ferreira para explicar porque não levaria o então garoto de 15 anos para jogar o Mundial de Clubes de 2022.

Para Abel, Endrick tinha que se preocupar em aproveitar a adolescência e teria o momento certo para realizar grandes coisas na carreira. O atleta, enfim, realizou seu sonho de infância ao visitar o Walt Disney World Resort, nos Estados Unidos. Assim, ele seguiu o conselho de Abel Ferreira, seu ex-treinador no Palmeiras.

Endrick visita Disney

Agora, prestes a completar 18 anos, Endrick aproveitou uma folga antes da Copa América para visitar o Magic Kingdom Park. O jovem craque mostrou que não esqueceu o conselho.

“Disney é algo que entrou muito na minha vida, e agradeço a Deus por estar aqui, realizando um sonho para mim e para minha família”, disse em entrevista à “ESPN”.

“Desde que Abel me deu aquele conselho, levei de uma forma boa e positiva. Sempre que entro em campo, vejo que é meu parque de diversões, minha Disney. Agradeço muito ao Abel por todos os ensinamentos”, concluiu.

Mesmo jovem, Endrick já acumulou títulos importantes com o Palmeiras, como o Campeonato Brasileiro de 2023, a Série A de 2022, a Supercopa do Brasil de 2023 e os Paulistas de 2023 e 2024.

Na seleção brasileira, ele marcou três gols consecutivos em amistosos contra Inglaterra, Espanha e México, um feito alcançado apenas por Pelé antes de completar a maioridade.

Apesar da visita à Disney, Endrick não está nos Estados Unidos apenas para passear. Isso porque ele esteve no parque mais famoso do mundo aproveitando uma folga da Seleção e um convite da Disney. O Brasil fez dois amistosos no país e agora treina para a estreia na Copa América. Aliás, o garoto afirmou que só pensa na competição.

“Estamos no caminho certo. Temos tempo para treinar e queremos dar o melhor para a seleção e para o Brasil. Além disso, Dorival Júnior tem feito um ótimo trabalho e estamos felizes com isso. Esperamos ter a torcida de todos os brasileiros para conquistar a América. Meu sonho agora é conquistar a Copa América. Depois, pensarei no Real Madrid”, concluiu.

