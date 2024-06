Neymar lança nova tatuagem, faz homenagem e é zoado por tatuador: ‘Times Square ambulante’

Atacante do Al-Hilal, Neymar fez uma nova tatuagem. O atleta contabiliza mais de 40 desenhos pelo corpo. Desta vez, no entanto, o motivo é especial: ele fez uma homenagem para a filha mais nova.

O camisa 10 desenhou o pé de Mavie próximo à barriga. O rabisco tem ainda tem a data de nascimento da criança e o nome dela em letras desenhadas.

O tatuador do jogador, Adão Rosa, de 44 anos, inclusive, fez uma brincadeira comjogador. Afinal, ele já fez mais de 45 tatuagens no jogador e falou que o craque é uma “Times Square” ambulante.

“O Neymar é uma Times Square ambulante com as minhas tatuagens. Os patrocinadores pagam milhões para ele usar uma marca e a minha marca é eterna na pele dele. Me sinto abençoado”, contou Adão em entrevista ao “G1”.

Neymar solicitou o desenho na sexta-feira. O tatuador e alguns outros colaboradores passaram então a madrugada fazendo rabiscos e pensando na melhor opção para o atleta brasileiro. O profissional explicou ainda que teve a liberdade do jogador para criar. Eles pensaram em algum momento colocar o rosto de Mavie, mas Adão explicou que a mudança do tempo com o passar dos anos poderia ser um problema. Portanto, a opção do camisa 10 foi pelo pé com a data de nascimento.

Adão explicou ainda que Neymar é tranquilo para fazer os desenhos e não reclama de dor. No entanto, o tempo é um desafio para a equipe.

“[É preciso] técnica, rapidez e trabalho em grupo porque o menino é ocupado. Antes de terminar a tattoo, ele já liga o helicóptero”, acrescentou.

14 anos de parceira

Adão, afinal, foi o primeiro tatuador de Neymar. Ele foi o responsável pelo desenho logo quando o atleta completou 18 anos. Na ocasião, o então “menino da Vila” fez um símbolo do infinito com os nomes de Rafaella Santos e Nadine Gonçalves, irmã e mãe do jogador.

Com tanto tempo de convívio, Adão virou amigo da família. Assim, ele já passou carnaval, virada do ano e frequenta os aniversários da família de Neymar.

“Me sinto satisfeito de poder vestir a coroa de ser tatuador do Neymar”, finalizou.

