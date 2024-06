Cruzeiro confirma permanência de Matheus Pereira até 2026

Após novela que já se arrastava há algum tempo, o Cruzeiro confirmou a permanência em definitivo do meia Matheus Pereira. O novo vínculo é até junho de 2026. A Raposa vai pagar cerca de R$ 30 milhões ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, sendo uma parte à vista e outra parcelada.

A negociação demorou a ser concretizada. As partes iniciaram o diálogo quando a SAF do Cruzeiro ainda era comandada por Ronaldo Fenômeno. Com a chegada de Pedro Lourenço, os lados ampliaram as conversas para chegarem a um acordo.

No contrato de empréstimo, o Cruzeiro deveria comprar o jogador por 12 milhões de euros (R$ 60 milhões). No entanto, Alexandre Mattos conduziu a negociação e conseguiu pela metade do valor. Os tratos já tinham sido iniciados anteriormente pela diretoria passada.

Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro no meio da temporada 2023. No entanto, logo no início, lesionou-se e ficou fora por dois meses. Quando retornou, teve dificuldades para se firmar, mas na reta final do ano foi o nome mais importante da equipe, que brigava contra o rebaixamento e alcançou uma vaga na Copa Sul-Americana.

Atualmente, Pereira é a peça mais importante do meio-campo do Cruzeiro e principal jogador de Fernando Seabra. Ele tem cinco gols e oito assistências em 22 partida na temporada, sendo o líder dos dois rankings.

