Corinthians atrasa pagamento por Félix Torres corre o risco de punição

O Corinthians ganhou mais um problema para lidar nos bastidores. Venceu no último sábado (15), o prazo para quitar uma das parcelas da compra referente ao zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna, do México. O valor é de R$ 6 milhões.

Agora, sem o cumprimento do acordo, o time mexicano estuda abrir um processo contra o Corinthians na Fifa para receber o valor total da transação. Caso tenha que pagar tudo de uma vez, Alvinegro terá que desembolsar R$ 25 milhões.

Félix Torres chegou ao Timão no início do ano. O valor do negócio ficou em R$ 31 milhões e o clube paulista quitou apenas a primeira parcela. Porém, devido ao caos financeiro dos últimos meses, o Alvinegro não conseguiu honrar seu compromisso.

Vale citar, que ao fechar o acordo pela compra do atleta, o Corinthians se comprometeu a pagar em cinco vezes. Seriam duas parcelas em 2024, duas em 2025 e uma para fechar a compra em 2026.

Caso sofra uma sanção da Fifa por não pagar o Santos Laguna, uma das penas é a proibição para inscrever novos reforços. Sendo assim, a equipe ficaria impedida de trabalhar no mercado de transferências. Porém, nesta janela de meio de ano, o time teria condições de comprar novos atletas.

Desde a chegada de Félix Torres ao Corinthians, o jogador se consolidou como titular da equipe. No total, ele participou de 28 partidas entre Paulistão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

