O pronunciamento com o ‘fico’ do atacante Dudu, nesta segunda-feira (17), por meio de suas redes sociais, provocou a reação de companheiros de Palmeiras e até mesmo de nomes que fizeram história no clube. Torcedores alviverdes também manifestaram apoio ao ‘Baixola’.

“Tamo junto, meu irmão. Seguimos. Te amo” e “Tamo junto, amigo”, escreveram Mayke e Piquerez, respectivamente.

“Vai ficar? Você é nosso ‘Baixola’. Quanto a um novo contrato, não se preocupe. Sou o primeiro a puxar a ‘vaquinha’. ‘Nois’ te ama”, destacou o ex-goleiro ‘São’ Marcos, que, no dia do anúncio da Raposa sobre o acerto, afirmou estar “chateado e sem cabeça”.

Depois de voltar atrás na decisão de acertar sua ida para o Cruzeiro, Dudu conversou com o plantel alviverde no último domingo e pediu desculpas. O elenco, surpreendido, adotou o silêncio diante da fala do atacante.

O clube informou que Dudu se representou para o treino, conversou com o técnico Abel Ferreira, mas, a pedido da diretoria, não foi relacionado para o jogo desta segunda diante do Atlético, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Entenda o caso

Logo depois de conversar com Dudu, o Cruzeiro apresentou uma oferta milionária ao atacante do Palmeiras, que topou a transferência. Porém, ao perceber a repercussão negativa, o jogador voltou atrás em sua decisão de ir embora. O ponto chave de virada veio através de uma conversa com a torcida organizada Mancha Alvi-Verde. Três integrantes da diretoria foram ao encontro do jogador e escutaram a sua versão. Os torcedores compraram o barulho do atleta e deram segurança ao atleta para voltar atrás no acordo costurado. Em meio às indecisões do atleta, o camisa 7 procurou a diretoria do Verdão para avisar que iria permanecer.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Jogadores e ídolo do Palmeiras reagem ao ‘fico’ de Dudu apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.