Hulk, do Atlético, dispara para câmera após expulsão em jogo: ‘Impossível’

O atacante Hulk, do Atlético, foi expulso aos 30 minutos do primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador da equipe mineira levou dois cartões amarelos em sequência após reclamar de uma falta. A situação ficou pior, porque o Galo já perdia por 1 a 0 para o time alviverde, dentro de casa.

Hulk seguiu reclamando e, segundos depois, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso na Arena MRV. O atacante do Galo ficou indignado e foi às câmeras de transmissão do Canal Premiere para reclamar da expulsão. Ele disse que apenas que questionou a expulsão na Arena MRV.

“Você está gravando? Pergunta porque eu tomei o primeiro amarelo e ele me deu o segundo. Já é a segunda vez que ele me expulsa. Eu coloquei a mão para trás e perguntei porque ele me deu amarelo. Agora, pode pegar câmeras, áudio, tudo. Isso é demais. Isso é impossível”, disparou o atacante atleticano.

Aliás, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima já havia expulsado Hulk em outro jogo. Contra o América-MG, pelo Brasileirão do ano passado, o atacante, inclusive, recebeu o cartão vermelho e também deu declaração polêmica na saída de campo, dizendo que estava “cansado”.

