Rodrigo Caio é regularizado e pode estrear pelo Grêmio

O Grêmio ganhou um reforço para a partida desta quarta-feira (19), contra o Fortaleza. Isto porque o contrato do zagueiro Rodrigo Caio com o clube gaúcho foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID). Desta forma, o jogador tem condições legais de atuar nas competições da CBF.

Por não ter contrato no fechamento da última janela transferências, Rodrigo Caio estava liberado para acertar com qualquer clube e defender a equipe nas competições com prazo de inscrições aberto. É o caso do Brasileirão e da Copa do Brasil.

A expectativa é de que Rodrigo Caio faça sua estreia contra o Fortaleza. A definição se ele começará como titular ou como opção no banco de reservas deve ocorrer no treino desta terça-feira (18).

Livre no mercado desde o fim do ano passado, Rodrigo Caio estava trabalhando por conta própria, em casa, para manter a forma física. Quando se junto com a delegação do Grêmio, em Curitiba, precisou realizar trabalhos especiais para aprimorar a forma física.

O Tricolor, inclusive, volta a campo na quarta-feira, para enfrentar o Fortaleza, na Arena Castelão, às 20h, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o último jogo do defensor ocorreu em 3 de dezembro de 2023, contra o Cuiabá. Ainda quando defendia o Flamengo.

