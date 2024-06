Alecsandro conta versão de Dudu sobre negócio com o Cruzeiro

A negociação entre Palmeiras, Cruzeiro e Dudu pautou a imprensa esportiva nesta segunda-feira (17). Durante o programa Boleiragem, o ex-atacante Alecsandro, que jogou com o camisa 7 no Palmeiras, revelou uma conversa com o atleta.

De acordo com as informações de Alecgol, Dudu admitiu que conversou com a Raposa, mas nunca teve a vontade de sair do Alviverde.

“Dudu teve a negociação, sim. Mas contou que em nenhum momento falou que iria sair do Palmeiras”, afirmou.

Por fim, ele afirmou que o jogador ficou balançado por receber proposta do Cruzeiro, clube que o revelou para o futebol no começo da carreira. Vale citar, que o camisa 7 tem contrato com o Palmeiras até 2025 e recebe o maior salário do elenco. Além disso, desde a sua chegada levantou 12 taças.

