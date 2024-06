Presidente do Atlético dispara contra árbitro: ‘Missão dada é missão cumprida’

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, disparou contra o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima após a derrota do Galo para o Palmeiras, por 4 a 0, na noite desta segunda-feira (17), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.

Na saída do gramado, o mandatário alvinegro se aproximou da arbitragem quando estavam a caminho dos vestiários e gritou: “Missão dada é missão crumprida”.

Na partida desta segunda-feira, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima expulsou o atacante Hulk em um intervalo de quatro segundos. Inicialmente, ao marcar uma falta, deu cartão amarelo para o camisa 7. Mas quando o atleticano se levantou para questionar, recebeu mais um amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho.

Sérgio Coelho lembrou, ainda, de outro jogo com situação parecida: contra o América-MG, em novembro de 2023, em Uberlândia.

Curiosamente, Hulk foi expulso por motivo parecido pelo mesmo árbitro. Na ocasião, aliás, o camisa 7, na saída de campo, disse que estava cansado do futebol brasileiro e deixaria o país. Contudo, ele repensou a situação e desistiu de abandonar o Galo.

Com a vitória desta segunda-feira, o Palmeiras encostou no grupo de cima. Afinal, aparece na quinta colocação, com 17 pontos. Já o Atlético estaciona em nono lugar, com 13 somados.

