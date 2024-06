Guarani x Ituano: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira (18), Guarani e Ituano entram em campo pela 11ª rodada da Série B. O jogo será no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A bola vai rolar a partir das 19h (de Brasília). O duelo marca o encontro do penúltimo com o último colocado. Enquanto o Bugre tem apenas quatro pontos, o Galo de Itu aparece com seis pontos.

Onde assistir

O jogo entre Guarani e Ituano terá a transmissão do SporTV, a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Guarani

Na última colocação da Série B, o Guarani entra em crise e precisa dar uma resposta ao seu torcedor. São seis jogos sem vencer e a diretoria busca no mercado um treinador. Sendo assim, Marcelo Cordeiro fica encarregado de gerir o time mais uma vez.

Como chega o Ituano

Na zona de rebaixamento do torneio nacional, o Ituano chega ao jogo pressionado. Na rodada passada, o Galo levou uma goleada dentro de casa do Paysandu (5 a 3). Por conta disso, a equipe quer aproveitar a oportunidade de virar a chave diante do lanterna do torneio e, quem sabe, iniciar uma reação.

GUARANI X ITUANO

Série B-2024 – 11ª rodada

Data e horário: 18/4/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)

GUARANI: Vladimir, Heitor, Douglas, Lucas Adell, Jefferson, Léo Santos (Reinaldo), Camacho, Matheus Bueno, Chay, João Victor e Luccas Paraizo. Técnico: Júnior Rocha.

ITUANO: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Walber, Claudinho e Eduardo Diniz; Miquéiras, Eduardo Person e José Aldo; Thonny Anderson, Vinícius Paiva e Leozinho. Técnico: Alberto Valentim.

Árbitro: A definir

Assistentes: A definir

VAR: A definir

