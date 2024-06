Zubeldía supera Dorival e engata grande sequência invicta

O técnico Luis Zubeldía atingiu uma nova marca no comando do São Paulo. Com o empate em 2 a 2 contra o Corinthians, no último domingo (16), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, ele chegou a 12 jogos de invencibilidade. Assim, ele superou Dorival Júnior em 2023 e tem um início melhor que o técnico campeão da Copa do Brasil com o Tricolor no ano passado.

Agora, são oito vitórias e quatro empates. No ano passado, o atual técnico da seleção brasileira ficou os seus 11 primeiros jogos no São Paulo sem sofrer derrotas. Dorival estreou contra o América-MG, em casa, e venceu por 3 a 0 em 22 de abril de 2023, mas perdeu sua invencibilidade em junho, contra o Sport, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Tricolor perdeu por 3 a 1, mas se classificou nos pênaltis. Foram sete vitórias e quatro empates.

Já Zubeldía está invicto desde que chegou ao São Paulo e com uma campanha melhor que a de Dorival. Até aqui são oito vitórias e quatro empates. Ele estreou contra o Barcelona, em Guayaquil, pela Conmebol Libertadores, com vitória por 2 a 0. Os únicos empates aconteceram contra o mesmo time equatoriano e contra o Palmeiras e Internacional, todos por 0 a 0. Além, é claro, do recente 2 a 2 com o Corinthians, no Campeonato Brasileiro.

Zubeldía chega a quinta maior sequência do São Paulo

Segundo dados do próprio São Paulo, Zubeldía engatou a quinta maior sequência da história do clube. Ele fica atrás de Ramón Platero (18 jogos invicto), além de Pepe, Eugenio Medgyessy e Rubens Salles (com 13 jogos). Assim, mais dois jogos de invenciblidade, faz com que o argentino chegue a segunda posição desse ranking.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (19), às 20h, para encarar o Cuiabá, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

