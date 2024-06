Igor Vinícius vem tendo a temporada que sempre sonhou com a camisa do São Paulo. Reserva em seu início no clube e sofrendo com muitas lesões, o jogador, enfim, conseguiu engatar uma sequência de partidas e se consolidar como titular da equipe. Mais do que isso, em 2024 o atleta conseguiu uma quantidade de partidas que nunca havia conseguido com a camisa Tricolor.

Afinal, de 2019 a 2023, período em que já estava no São Paulo, Igor Vinícius teve seu início de ano com mais partidas em 2022, quando jogou 18 vezes. Mas, nesta temporada, o jogador já soma 22 jogos. É a primeira vez que ele passa de 20 embates no mesmo ano com a camisa do Tricolor Paulista.

Muito se passa pelo fim das lesões. Em 2023, por causa de uma pubalgia, o jogador teve de passar por duas cirurgias: uma em março e outra em setembro. Ele só entrou em campo nas duas primeiras partidas do ano, ficando o restante da temporada no departamento médico.

Já em 2024, ele aproveitou a lesão do veterano Rafinha para se consolidar no time titular. Contra a Portuguesa, no Campeonato Paulista, Igor Vinícius deixou a partida com dores na coxa esquerda e temeu por viver o pesadelo de 2023. Contudo, voltou rapidamente e manteve sua sequência na equipe principal.

Ano novo, vida nova para Igor Vinícius

Em 2024, tudo está diferente para Igor Vinícius. Com apenas uma lesão muscular leve, o lateral-direito tem aproveitado as oportunidades do técnico Luis Zubeldía. Assim, ele se candidata para ser o principal nome do setor e mostrar que pode ser titular do São Paulo por muito mais tempo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Igor Vinícius se livra das lesões e vive temporada com mais jogos no São Paulo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.