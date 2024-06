Imparável: os sete recordes que Cristiano Ronaldo pode quebrar na Euro

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo é uma das atrações da Euro 2024 graças à vocação inesgotável para quebrar recordes. Nesta terça-feira (18), ele estreia na competição com a seleção de Portugal. Os lusitanos enfrentarão a República Tcheca às 16h (horário de Brasília). Um dos maiores jogadores da história do futebol, CR7 entrará, portanto, em campo atrás de novas marcas para o currículo. Sete novos recordes, para ser mais exato, conforme revela levantamento do “Vivaposta”.

O atacante, se repetir os feitos de 2004 e 2016, quando foi finalista da Euro, pode se tornar o jogador mais velho da história a disputar a decisão do título europeu, aos 39 anos. O goleiro Lehmann, da Alemanha, foi finalista em 2008 aos 38 anos e 232 dias. Seu maior concorrente é Pepe, colega de seleção de Portugal, que tem 41.

Outro recorde referente à idade que Cristiano Ronaldo pode bater diz respeito aos gols marcados na competição. Se fizer na edição deste ano, será o mais velho a fazer um gol no torneio europeu de seleções. Atualmente, Vastic, da Áustria, é o detentor da marca, com gol aos 38 anos e 257 dias. O compatriota Pepe é quem ameaça Cristiano Ronaldo neste recorde.

Se Portugal for finalista na Alemanha e Cristiano Ronaldo fizer um gol, ele vai superar Bonucci, que aos 34 anos e 71 dias fez um dos gols da Itália na final da Euro contra a Inglaterra, em 2020. Pepe é, também neste quesito, quem pode atrapalhar CR7.

Cristiano Ronaldo não para por aí!

Ao ser convocado para a Euro, Cristiano Ronaldo ampliou seu recorde de mais Euros disputadas (seis com a atual). Se entrar em campo contra a República Tcheca, ampliará outro recorde, o de jogador com mais partidas na Euro. Atualmente, são 25.

Outra marca que Cristiano Ronaldo pode ampliar é a de gols marcados na competição. São 14 até agora, mais do que qualquer outro jogador na história.

Cristiano Ronaldo terá, também, a chance de se isolar como o maior garçom da história da Euro. Atualmente ele está empatado com o tcheco Poborský, que deu seis assistências em 1972.

