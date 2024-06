Principal nome da França na Eurocopa 2024, Kylian Mbappé está fora do jogo contra a Holanda, na próxima sexta-feira (21), segundo a “TV Canal Plus France”. O atacante sofreu uma fratura no nariz no duelo contra o Áustria, na última segunda (17), e não tem condições de entrar em campo ainda nesta semana. No entanto, o presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, descartou a necessidade de cirurgia.

“A notícia foi bastante tranquilizadora, pois não haverá cirurgia de curto prazo. Quanto a sua participação no resto do torneio, é um pouco prematuro dar uma data exata”, declarou o mandatário.

A contusão ocorreu já no fim da partida. O novo jogador do Real Madrid fraturou o nariz em disputa com o zagueiro austríaco Kevin Danso e foi substituído aos 44 do segundo tempo por Giroud. Logo após a partida, foi encaminhado para o Hospital Universitário de Düsseldorf para realização de exames.

Inicialmente, a imprensa francesa informou que haveria a necessidade de operação. Contudo, um acordo entre o jogador e os médicos da seleção e do hospital foi feito para que o procedimento não ocorresse. Dessa maneira, com a cirurgia, Mbappé teria que ficar, ao menos, dez dias fora das atividades, o que afetaria sua participação no restante da Eurocopa.

Mbappé foi titular na vitória por 1 a 0 sobre a Áustria, na estreia da França no Grupo D da competição continental. Na sexta-feira, a equipe do técnico Didier Deschamps mede forças com a Holanda, que bateu a Polônia por 2 a 1. O jogo está marcado para a Red Bull Arena Leipzig, às 16h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com fratura no nariz, Mbappé não enfrenta Holanda pela Euro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.