Botafogo x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Athletico-PR medem forças, nesta quarta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de um duelo de G4, afinal, o Glorioso lidera a competição de forma isolada, com 19 pontos, enquanto o Furacão é o quarto lugar, com 17.

Como chega o Botafogo?

A fase do Botafogo anima a torcida, mesmo que, para alguns, crie um gatilho em relação ao desastre esportivo de 2023. Com seis vitórias em nove compromissos, o time está invicto há mais de um mês, somando Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

No entanto, o técnico Artur Jorge ainda terá que se virar com o alto número de desfalques: Rafael, Marçal, Eduardo e Jeffinho seguem no departamento médico e não ficam à disposição. Já Savarino está com a seleção venezuelana, às vésperas da Copa América. Os alvinegros, portanto, torcem para a Vinho Tinto cair logo na competição.

Em contrapartida, Tiquinho, poupado da partida contra o Grêmio para ir ao velório do pai, deve estar novamente entre os relacionados para a partida.

Como chega o Athletico-PR?

O Athletico deixou de escapar a chance de igualar a pontuação do Botafogo ao ceder, nos acréscimos, o empate ao Flamengo por 1 a 1, no último fim de semana, na Ligga Arena. Agora, a meta do Furacão – sem o técnico Cuca, expulso no domingo -, é não sair do G4.

Além de Cuca, o auxiliar imediato, Dirceo Stival, o Cuquinha, também não viaja ao Rio de Janeiro. O irmão do treinador também recebeu o vermelho, no fim da partida contra o Flamengo. Assim, Daniel Cerqueira ficará no banco de reservas do Furacão.

O goleiro Bento, a serviço da Seleção Brasileira, é um dos desfalques, assim como o atacante Canobbio, convocado para o Uruguai.

Onde assistir?

SporTV (TV fechada) e Premiere transmitem a partida (TV fechada)

BOTAFOGO x ATHLETICO-PR

Décima rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 19/6/2024, às 19h (de Brasília)

BOTAFOGO: John, Suárez, Bastos, Halter e Cuibano; Barbosa, Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge

ATHLETICO-PR: Linck; Godoy (Madson), Rocha, Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick e Cuello; Christian, Nikão e Mastriani (Pablo). Técnico: Daniel Cerqueira.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Igor Junior Benevenuto (Fifa-MG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.