Lucas Paquetá será convidado para depor em CPI da Manipulação de Jogos

Os senadores Jorge Kajuru (PS-GO) e Eduardo Girão (Novo-CE), apresentaram requerimento para que Lucas Paquetá seja convidado para prestar depoimento na CPI das Apostas Esportivas, em Brasília. Como se trata de um convite, o jogador do West Ham e da Seleção Brasileiro não é obrigado a comparecer. A informação é do “O Globo”. Lucas Paquetá será questionado sobre a investigação da Federação Inglesa. Isso porque os ingleses acusam o brasileiro de ter recebido um cartão amarelo para favorecer apostadores.

A comissão aprovou os requerimentos de forma simbólica, juntamente com outros pedidos. Além disso, a comissão aprovou a quebra de sigilo do ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha, suspeito de manipulação em uma partida da Terceira Divisão do Campeonato Carioca.

Além disso, William Pereira Rogatto, suspeito de manipulação de partidas no Distrito Federal, foi convocado a depor. A Sportradar e a Genius Sports, empresas que monitoram partidas suspeitas, também serão ouvidas.

Nas últimas semanas, John Textor, dono da SAF do Botafogo, Julio Casares, presidente do São Paulo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, estiverem presentes na CPI.

Acusação contra Lucas Paquetá

O meia Lucas Paquetá foi denunciado no dia 23 de maio pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por má conduta relacionada a apostas em quatro partidas da Premier League. O brasileiro teria forçado cartão amarelos contra o Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth, jogos que ocorreram entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

O jogador estava sendo investigado há quase um ano, mas ainda não havia sido denunciado formalmente pela entidade. Diante da acusação, o brasileiro se defendeu pelas redes sociais.

“Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários”, defendeu-se.

