Mãe do autor do gol que deu título ao Flamengo contra o Vasco se emociona: ‘A Nação merece’

O título do Flamengo da Copa Rio Sub-17, nos pênaltis diante do Vasco, teve um gostinho especial para Johnny. O zagueiro, que já vestiu a camisa do time de São Januário, fez o gol que coroou o título para a equipe rubro-negra. Na arquibancada do estádio, o Jogada10 registrou a emoção da mãe do zagueiro, que celebrou a conquista do filho.

Ainda no primeiro tempo, Johnny cometeu o erro que culminou no gol do Vasco, que levou a final para os pênaltis. Assim, com o gol do título saindo do pé do defensor, a conquista foi ainda mais especial.

“Esse jogo tinha tudo para dar errado, mas Deus abençoou e meu filho fez o gol. Só vitória, agora. O Flamengo é tudo. A Nação merece. Eu não tenho nem como falar mais (emocionada)”, disse Walleska Góes.

“É uma luta para chegar aqui, gente, é uma luta. Além disso, o Filipe Luís também arrebentou”, completou.

Johnny rasga elogios ao técnico Filipe Luís

Com a medalha no peito, Johnny, assim como sua mãe, fez questão de elogiar o trabalho de Filipe Luís, que agora assume a equipe sub-20.

“O Filipe Luís é um ótimo técnico. Viveu muita coisa. Viveu nosso sonho! Nós almejamos coisas grandes, e estamos com o cara certo. Agora ele vai seguir um novo caminho, no sub-20, mas com certeza vamos voltar a trabalhar com ele um dia”, explicou ao J10.

