Juventude x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de times que estão na segunda metade da tabela, o Vasco visita o Juventude, nesta quarta-feira (19), no Alfredo Jaconi, pela décima rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino vem em péssima fase, não sabendo o que é vencer na temporada há quatro partidas.

O Juve, 11º colocado, vem de dois jogos sem vencer, mas tem o trunfo de jogar em sua casa, onde vem invicto no Brasileirão. São duas vitórias e dois empates nas quatro vezes em que atuou no Alfredo Jaconi, enquanto os cariocas ainda não pontuaram fora do RJ (quatro derrotas em quatro jogos).

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema Pay-Per-View.

LEIA MAIS: Relembre o último duelo entre Juventude e Vasco pela Série A no Alfredo Jaconi

Como chega o Juventude

Vindo de dois jogos sem vencer, o Juventude deve ter mudanças em sua escalação. O técnico Roger Machado recupera o volante Jadson, que cumpriu suspensão na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, no último sábado (14) e retorna. O zagueiro Zé Marcos, em fase final de recuperação de lesão, por sua vez, pode surgir na equipe.

Já o meia Nenê, poupado no sábado, também deve voltar. Ele é, aliás, apenas um de três dos prováveis titulares que poderão marcar a ‘Lei do Ex’. Além do craque veterano, que fez história no Vasco, o zagueiro Danilo Boza e o atacante Gilberto já passaram por São Januário. Erick, também atacante, é outro ex-vascaíno, mas deve começar no banco.

Como chega o Vasco

Ainda em busca de sua primeira vitória como técnico do Vasco, Álvaro Pacheco terá de promover mudanças na equipe carioca. Afinal, o artilheiro do Brasileirão (quatro gols), Vegetti, está suspenso e o trio Payet, Praxedes e Rojas segue fora de combate. O atacante Clayton deverá, então, substituir o argentino, que levou o terceiro amarelo contra o Cruzeiro, no último domingo (16).

Pacheco tem dúvida quanto à utilização de Galdames no time titular, já que o volante chileno sofreu um trauma no pé direito e não tem participação confirmada na equipe. Lucas Piton, que não atuou contra o Cruzeiro por problemas gástricos, não treinou na última segunda (17) e também pode ficar fora. O jogador está relacionado e viajou, porém.

Caso o Vasco vença, pode ganhar até quatro posições no Brasileirão. Afinal, o time de São Januário tem sete pontos em nove rodadas e vem em 15º. O Juventude, por sua vez, somou dez pontos em oito partidas, estando na 11ª colocação do certame.

Juventude x Vasco

Brasileirão-2024 – Décima rodada

Data e horário: quarta-feira, 19/06/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam (Zé Marcos) e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Gilberto e Marcelinho. Técnico: Roger Machado

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Victor Luís (Lucas Piton); Zé Gabriel, Galdames e JP (Sforza); Rossi (David), Adson e Clayton. Técnico: Álvaro Pacheco

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG/FIFA)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO/FIFA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Onde assistir: Premiere

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Juventude x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.