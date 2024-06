Filho de Maradona é anunciado como novo treinador de time da Itália

Filho de peixe, peixinho é. Diego Maradona Júnior não teve o sucesso do pai nas quatro linhas, mas ainda tenta trilhar os caminhos do histórico canhoto argentino. E mais um passo será dado agora.

Júnior, de 37 anos, foi anunciado como novo técnico do Montecalcio, um time que disputa a Eccellenza, uma liga amadora do futebol italiano. A competição foi criada em 1991.

O clube tem sede na cidade de Monte di Procida, na província de Nápoles. Esse será, afinal, o terceiro clube na carreira de Maradona Júnior. Ele também trabalhou no Napoli United e o FC Pompei. Ambos disputam a mesma competição amadora.

O Maradona “pai” também foi treinador de futebol. Ele comandou times na Argentina, como Racing e Gimnasia Y Esgrima, e fora do país, como o o Dorados de Sinaloa e Al-Fujairah. Maradona foi técnico também da seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

