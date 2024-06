São Paulo x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Cuiabá, nesta quarta-feira (19), às 20h, no MorumBIS, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor não sabe o que é perder há 14 jogos na temporada, mas vem de dois empates no Brasileirão e caiu para o sexto lugar. Assim, tenta voltar ao G-4 da competição. Já o Dourado, após um começo de torneio ruim, engatou duas goleadas nas últimas três partidas e deixou a zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o São Paulo

O técnico Luis Zubeldía chega para o duelo ainda invicto no comando do São Paulo. Contudo, para a partida contra o Dourado, o treinador terá desfalques. Afinal, Alan Franco terá que cumprir suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Aliás, ele está com um desconforto muscular e já estaria fora. Além disso, Rafael, Ferraresi, James Rodriguez e Bobadilla estão com suas seleções para a disputa da Copa América. Por fim, Rafinha e Pablo Maia seguem no departamento médico e está fora. O Tricolor é o sexto colocado e busca voltar a vencer após dois empates fora de casa.

Como chega o Cuiabá

Em contrapartida, o técnico Petit também tem seus desfalques. Começando por ele mesmo, que recebeu o cartão vermelho contra o Fortaleza e terá que cumprir suspensão. Além disso, Deyverson segue em recondicionamento físico e Derick Lacerda se recupera de um entorse no joelho direito. Contudo, também tem boas notícias no Cuiabá. O zagueiro Marllon cumpriu suspensão na última partida, está de volta e deve ser titular. O Cuiabá é o 14° colocado e vem de uma goleada de 5 a 0 em cima do Leão do Pici, agora tenta manter a boa fase e seguir subindo na tabela.

SÃO PAULO X CUIABÁ

Brasileirão-2024 – Décima rodada

Data e horário: 19/6/2024, às 20h(de Brasília)

Local: Estádio do MorumBIS, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda e Wellington; Luiz Gustavo, Rodrigo Nestor, Alisson, Lucas Moura e Luciano; Calleri. Técnico: Luís Zubeldía.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Bruno Alves e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max Alves; Jonathan Cafú, Pitta e Clayson. Técnico: Nuno Pereira (auxiliar).

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Brigida Cirilo Ferreira (AL-Fifa)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

