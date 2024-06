Nesta terça-feira (18), a CBF anunciou que o jogo entre Palmeiras e Corinthians, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve a data alterada. Sendo assim, o clássico paulista será disputado no dia 1º de julho, no Allianz Parque.

A alteração se deu por conta do estádio do Verdão. Inicialmente, o jogo estava agendado para o dia 28 de junho. Porém, o Allianz Parque está reservado para um festival de cultura agro, o que impedia de receber o confronto.

Nos bastidores, o Palmeiras correu atrás da solução e teve um acordo com a WTorre, administradora do estádio para achar uma nova data. Atualmente, clube e construtora melhoraram a relação e parece que a guerra entre as partes chegou ao fim.

Vale citar, que o Palmeiras jogou apenas duas vezes no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Nas ocasiões, vitórias em cima do Vasco e empate contra o Fla.

O jogo dentro do Allianz Parque também atende ao pedido do técnico Abel Ferreira. O português não quer mandar os jogos na Arena Barueri, estádio reserva quando a casa palmeirense fica impedida de receber confronto.

Nesta temporada, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram apenas uma vez. Pela fase de classificação do Paulistão, os rivais empataram por 2 a 2. O duelo foi na Arena Barueri.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post CBF altera data do jogo entre Palmeiras e Corinthians apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.