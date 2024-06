Atlético contratará empresa parceira de John Textor para analisar arbitragem

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, confirmou que contratará a empresa de inteligência artificial Good Game! John Textor, americano que usa essa mesma empresa no Botafogo desde o ano passado, a tornou conhecida no Brasil ao divulgar um estudo que apontou prejuízos ao clube carioca na disputa do Campeonato Brasileiro de 2023.

“Quando John Textor fez as denúncias que todos conhecemos, a maioria desacreditou, mas eu não. O que estamos vendo só corrobora a fala de Textor. O Galo resolveu contratar a mesma empresa de inteligência artificial que assessora o Botafogo”, disse o dirigente.

Sérgio Coelho tomou essa iniciativa após os tumultos e expulsões na partida entre o Galo e o Palmeiras, na última segunda-feira (17). Ele saiu bastante irritado e afirmou que a arbitragem prejudica seu clube.

Atlético entrará com pedido junto a CBF contra árbitro

“Uma arbitragem tendenciosa, ridícula e preocupante. Esse árbitro recebeu uma punição em maio deste ano, entrou em reciclagem e voltou a atuar no jogo mais importante da rodada. Isso demonstra claramente a ineficiência da comissão de arbitragem. Na minha opinião, é a pior gestão da comissão de arbitragem dos últimos tempos do futebol brasileiro”, resumiu Sérgio.

O Atlético também entrará com uma ação pedindo que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não apite mais partidas do clube.

