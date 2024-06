Em um duelo eletrizante entre times na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro, Guarani e Ituano empataram por 3 a 3 na noite desta terça-feira (18), em Campinas, pela 11ª rodada. Caio Dantas, duas vezes, e Heitor fizeram os gols dos anfitriões, enquanto Vinicius Paiva, duas vezes, e Yann Rollim anotaram para os visitantes.

O resultado mantém o Bugre na lanterna da Segunda Divisão, com apenas cinco pontos, um a menos do que o próprio Ituano, 19º colocado.

O jogo

O Ituano foi melhor na primeira etapa e abriu o placar pouco antes do intervalo. Aos 42 minutos, Vinicius Paiva recebeu lançamento de Thonny Anderson e chutou sem chances de defesa para o goleiro Vladimir. No começo do segundo tempo, os visitantes ampliaram a vantagem aos 10 minutos, quando Miquéias ficou frente a frente ocm o goleiro após contragolpe e serviu Yann Rollim, que só precisou tocar para a rede. O Guarani não se abateu e descontou aos 29′, em arremate de Caio Dantas.

Oito minutos depois, o atacante bugrino foi novamente protagonista. Afinal, voltou a balançar a rede ao aproveitar bom passe de Heitor: 2 a 2. A partir dos 37 minutos, saíram outros três gols. O Ituano voltou à frente aos 41′ após bela jogada individual de Salatiel, que driblou dois defensores e finalizou. Depois de desvio na marcação, Vinicius Paiva anotou o terceiro gol do Galo de Itu. A nova vantagem parcial durou somente dois minutos. Isso porque Heitor, aos 43, pegou rebote na área e superou o goleiro Jefferson Paulino para dar números finais ao placar.

Próximos jogos

Ambas as equipes voltam a campo pela Série B no próximo sábado. Enquanto o Guarani visita o CRB, , às 17h, em Maceió, o Ituano recebe o Brusque, às 21h, no Novelli Júnior.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Em jogo com fim emocionante, Guarani busca empate contra Ituano na Série B apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.