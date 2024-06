Corinthians venceu apenas um rival de Série A em 2024

O Corinthians encara o Internacional nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Orlando Scarpelli, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão convive com uma crise interna, mas que também pode se estender para as quatro linhas. Afinal, a equipe venceu apenas um clube da Série A nesta temporada.

O único adversário de Série A que o Corinthians venceu em 2024 foi o Fluminense. Na ocasião, o Timão bateu os cariocas por 3 a 0 na Neo Química Arena, com dois gols de Wesley e um de Cacá. De resto, os outros triunfos foram contra times sul-americanos e de divisões inferiores.

Até aqui, o Timão entrou em campo 31 vezes no ano, sendo 12 jogos pelo Paulistão, nove pelo Brasileirão, seis pela Conmebol Sul-Americana e outros quatro pela Copa do Brasil. São 13 vitórias, sete empates e 11 derrotas, com 44 gols marcados e 28 sofridos. O aproveitamento é de 55%. Contudo, apenas um triunfo veio contra um adversário da elite do futebol brasileiro.

Além do triunfo contra o Fluminense, o Corinthians perdeu para Botafogo, Flamengo, Bragantino, Juventude e São Paulo. Mas também empatou com São Paulo, Atlético-GO, Fortaleza, Atlético-MG e Palmeiras. Na lista, ainda soma-se uma derrota para o rival Santos, mas este disputa a Série B nesta temporada.

Com sete pontos, o Timão está um posto acima da zona de rebaixamento e tem apenas uma vitória, com quatro empates e outras quatro derrotas. Assim, o duelo contra o Internacional aparece como uma oportunidade não só de voltar um adversário da elite do futebol brasileiro, mas também de subir na tabela e brigar na parte de cima da classificação.

