Vitória demonstra interesse em Patrick, mas Santos dá voto de confiança

O meia Patrick está com seu futuro indefinido no Santos. Uma das principais contratações para a disputa da Série B, o jogador não conseguiu engrenar na Vila Belmiro e pode deixar o clube em breve. Em entrevista recente, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que acredita no futebol do jogador, mas não descarta negociá-lo no meio da temporada. Assim, despertou a atenção do Vitória, possível interessado no atleta.

No começo do ano, o Rubro-Negro Baiano demonstrou interesse na contratação do jogador, mas Patrick decidiu trocar o Atlético-MG pelo Santos. Após a entrevista de Marcelo Teixeira, o Vitória procurou o Peixe para saber da situação do atleta. Contudo, tudo não passa de um interesse.

Apesar de não estar desempenhando um bom futebol, a diretoria e a comissão técnica acreditam em uma reviravolta do jogador na Vila Belmiro. Contudo, caso não exista uma melhora, ele pode sair na janela de transferência, que se abre no dia 10 de julho.

“Ele foi um jogador que a coordenação de futebol, ouvindo a comissão técnica, entendeu que poderia ser útil ao Santos nesta competição em 2024. Queríamos jogadores com um perfil diferente, não apenas vencedores e experientes, mas que venham a somar. Ainda acreditamos que isso pode acontecer. Pelo curto tempo que Patrick está no Santos, esperamos que ele, pela sua própria capacidade, continue trabalhando e sendo útil”, disse Marcelo Teixeira.

O que fez Patrick entrar na lista de transferência do Santos

Os motivos de Patrick estar próximo de uma saída é baseada em três fatores. O primeiro é o custo. Ao contrário de outros jogadores que chegaram livres de contrato ou com valor baixo, o Peixe desembolsou uma boa quantia para ter o jogador. O meia foi primeiro emprestado pelo Atlético-MG até o fim do ano, para depois ser obrigatoriamente comprado. O Santos vai pagar 12 parcelas de R$ 430 mil pelo atleta a partir de janeiro de 2025. Contudo, o clube considera um problema o reforço custar tanto e não render o esperado.

Além disso tem a questão física. Patrick está abaixo nessa questão em relação aos demais jogadores do elenco. Ele não mostra que pode jogar os 90 minutos, segundo a comissão técnica e também não está brigando por uma vaga no time titular.

Por fim, o meia também não se encaixa no esquema tático de Fábio Carille. Patrick gosta de atuar aberto pela esquerda, mas não é veloz assim como Guilherme, titular da posição.

