Corinthians define novos alvos para o gol após negociação com Santos melar

O Corinthians segue sua saga atrás de um novo goleiro. Com a iminente saída de Carlos Miguel para o Nottingham Forest, o Timão buscou a contratação de Santos, do Fortaleza. Contudo, o Leão do Pici recusou-se a abrir conversas pelo jogador. Assim, o Alvinegro volta ao mercado e tem dois alvos já definidos: Hugo Souza e Tadeu. A informação foi da primeiramente pelo ‘Uol’.

A situação de Hugo Souza é vista como ”mais fácil”. Afinal, o jogador está emprestado ao Chaves, de Portugal, mas pertence ao Flamengo. Aliás, o próprio goleiro avisou que voltará ao Rubro-Negro em junho, mas o clube carioca não sabe se vai permanecer com o jogador. No momento, o clube da Gávea conta com Rossi e Matheus Cunha para a meta. Assim, uma saída de Hugo não é descartada.

Já Tadeu chegaria para ser um nome mais experiente. Aos 32 anos, o goleiro é o capitão e um dos ídolos do atual elenco do Goiás. Por conta disso, o Esmeraldino não deve liberar seu atleta se não receber uma boa oferta. Recentemente, o arqueiro recebeu propostas para sair, mas nenhuma que agradasse ao clube. Assim, o Timão teria que abrir os cofres para acertar a contratação.

A situação de Carlos Miguel no Corinthians

Enquanto isso, o Corinthians segue com Carlos Miguel. Ele está acertado verbalmente com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Entretanto, o clube inglês não depositou os 4 milhões de euros (R$ 23 milhões) da multa rescisória do camisa 22 alvinegro. A expectativa é que o dinheiro seja enviado ainda esta semana. Quando a quantia for depositada, o arqueiro não deverá mais jogar pelo Timão.

Se não conseguir acertar com nenhum goleiro, o Corinthians deve apostar no jovem Matheus Donelli. Ele teve seu contrato renovado recentemente e será titular contra o Internacional nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Orlando Scarpelli, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque Carlos Miguel está suspenso.

