Santos x Goiás, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Santos encara o Goiás nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada da Série B, do Brasileiro. Apontado como grande favorito na competição, o Peixe vive uma crise. Afinal, vem de quatro derrotas seguidas, estacionou nos 15 pontos e amarga a sétima colocação na tabela. Ao contrário do Esmeraldino que ocupa a quitna posição e está atrás do Sport, primeiro clube do G4, apenas pelo critério de desempate.

Este jogo conta com a cobetura da Voz do Esporte, que abre a tranmissão com um esquenta a partir das 17h30. E assim que a bola rolar, a narração é do elétrico Christian Rafael.