Martinelli pode completar 200 jogos pelo Fluminense: ‘Marca muito expressiva’

Após o revés para o Atlético-GO, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (19), para medir forças com o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o confronto será marcante para um jogador em especial. Martinelli, que volta de suspensão e irá completar 200 jogos pelo Tricolor.

“É uma marca muito expressiva. Fico muito feliz de alcançar 200 jogos com essa camisa, que sempre defendi com muito amor, carinho e empenho. Quero continuar focado, realizando meus objetivos aqui com todo o grupo. Estou muito feliz por essa marca e espero completar muitos outros jogos pelo Fluminense. Quero honrar da melhor maneira possível e que a gente consiga uma vitória, que será muito importante”, disse o camisa 8.

Até o momento, o atleta conquistou quatro grandes títulos: Libertadores 2023, Recopa 2024 e o bicampeonato Carioca (2022 e 2023). Além disso, fez sua estreia como profissional em dezembro de 2020, marcou nove gols e deu 13 assistências (uma delas para o último gol da carreira do ídolo Fred).

“A gente sabe que vai ser um jogo difícil, como sempre é enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Mas a gente fez uma grande semana de trabalho, preparamos tudo o que tinha para preparar e a gente conta com o apoio da nossa torcida para dar a volta por cima e conseguir os três pontos para começar nossa arrancada no Brasileiro”, concluiu.

Olho na tabela

Na penúltima colocação, os comandados de Fernando Diniz necessitam vencer para deixar a zona de rebaixamento. Em nove rodadas, a equipe só tem uma vitória, diante do Vasco, até aqui. O Tricolor, porém, aposta no bom retrospecto recente no Mineirão para voltar ao Rio de Janeiro com os três pontos na bagagem.

