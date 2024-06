Internacional x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Internacional e Corinthians se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, nesta quarta-feira (19/6) pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será em Santa Catarina. Afinal, o Rio Grande do Sul ainda se recupera da tragédia climática de maio. Além disso, o Beira Rio, casa do Inter, segue interditado por causa das enchentes. O Colorado entra na rodada em 10º, com 11 pontos. Mas o Timão vai mal. Com sete pontos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, mas apenas um ponto acima do primeiro dentro do Z4.

