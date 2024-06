Grêmio devolve o atacante Lucas Besozzi ao Lanús

O Grêmio decidiu por devolver o atacante Lucas Besozzi ao Lanús, da Argentina. O jogador estava por empréstimo no Imortal até o final de junho. Assim, a diretoria do clube gaúcho liberou o atleta para voltar à Argentina. Isso antes mesmo da viagem do elenco para o duelo com o Fortaleza, nesta quarta-feira (19).

Besozzi chegou ao Tricolor Gaúcho no meio de 2023 em uma transação classificada como aposta. Principalmente para a segunda metade da última temporada. Mesmo assim, ele teve desempenho discreto, já que atuou em 21 oportunidades, sendo oito delas neste ano. O atacante marcou apenas um gol, na derrota para o Athletico na edição passada do Campeonato Brasileiro.

O rendimento sem destaque influenciou o Grêmio a não ativar a opção de compra de quatro milhões de dólares (cerca de R$ 21,5 milhões na cotação atual). Desse modo, tal quantia seria referente a adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador. Lucas vai se reapresentar ao Lanús no dia 26 de junho, na Argentina. Antes disso, o atacante desfruta de um período de descanso.

Grêmio se encontra na zona de rebaixamento

O resultado negativo do Grêmio para o Botafogo fez a equipe gaúcha entrar na zona de rebaixamento. Afinal, no atual cenário, o Imortal é o 17º colocado, com seis pontos. Importante destacar que os comandados de Renato Portaluppi têm dois jogos a menos devido à paralisação de duas rodadas na Série A. Exatamente por conta da tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul por causa das enchentes.

As duas partidas em questão são diante do Criciúma e Atlético Mineiro, pela quinta e sexta rodadas, respectivamente. Aliás, que deveriam ocorrer nos dias 5 e 11 de maio. Vale ressaltar que ainda não há uma nova data para esses embates. O próximo compromisso do Grêmio será contra o Fortaleza, às 20h (de Brasília), no Castelão, nesta quarta-feira (19). Uma vitória, fora de casa, pode permitir a equipe deixar a zona do descenso.

