Marca de luxo faz desfile de uniformes de futebol estilizado; veja vídeo

Pharrell Williams é um artista norte-americano conhecido por sua carreira de sucesso como músico, ator e estilista de roupas de grife. Isso porque ele iniciou sua trajetória musical como parte da dupla de produção The Neptunes, produzindo para diversos artistas de renome. Aliás, como cantor, alcançou grande popularidade com hits como “Happy” e “Get Lucky” (em parceria com Daft Punk).

Ele também ficou conhecido no Brasil quando gravou o clipe de “Beautiful” com o rapper Snoop Dogg. Aliás, eles gravaram os vídeos no Rio de Janeiro usando as praias da Zona Sul e a Lapa como cenário.

Além da música, Pharrell se aventurou no cinema e na moda. Atuou em filmes e emprestou sua voz para personagens de animação. No mundo da moda, fundou a marca de streetwear Billionaire Boys Club e colaborou com várias grifes de luxo, trazendo seu estilo único e inovador para o design de roupas. Seu trabalho no setor da moda é reconhecido por sua criatividade e capacidade de misturar elementos de diferentes culturas e estilos.