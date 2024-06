Fred anuncia saída do Desimpedidos

Se tem algo que o jornalista Bruno Carneiro, mais conhecido como Fred, faz bem é chamar atenção. Recentemente, foi parar no Big Brother Brasil. No entanto, nesta quarta-feira (19), ele voltou a causar e anunciou sua saída do Desimpedidos.

O anúncio foi feito nas redes sociais e pegou toda a internet de surpresa. Afinal, Fred é o principal nome do canal no Youtube e está na empresa há quase 10 anos.

“Hoje venho comunicar que estou de saída do Desimpedidos, o lugar onde o Bruno virou Fred e que todos os sonhos inimagináveis se tornaram realidade”, iniciou Fred, de 35 anos.

“Sem vocês, nada disso seria possível, então queria agradecer demaaais por tudo que todos vocês fizeram por mim durante esses quase 10 anos no canal e por terem embarcado comigo nessa viagem”, completou.

Fred entrou no Desimpedidos em 2014. Na ocasião, ele foi escolhido em um concurso feito pelo canal para buscar novos Youtubers. Na empresa, ele apresentou quadros e fez bastante sucesso.

Atualmente, Fred tem mais de 12 milhões de seguidores do Instagram. Ele não informou o que vai fazer a partir de agora, mas garantiu “próximas viagens” e quer contar com o público.

“Ainda teremos vídeos especiais durante a semana toda para nos despedirmos em grande estilo, mas desde já conto com vocês nas próximas viagens que faremos juntos!”, finalizou.

