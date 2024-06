Vitória x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

A décima rodada do Brasileirão tem sequência nesta quinta-feira (20) e o dia começa agitado, já que Vitória e Atlético-MG medem forças no Barradão, a partir das 18h30 (de Brasília). O duelo pode servir para tirar o Leão da lanterna, já que os mandantes vêm com apenas seis pontos em nove jogos. O Galo, por sua vez, visa a parte superior da tabela. Em nono, o time treinado por Gabriel Milito tem 13 pontos e pode alcançar o G-6 em caso de triunfo, mas precisa superar a ausência de sua dupla de ataque (Hulk e Paulinho), suspensa.

Onde assistir

O jogo terá transmissão na TV fechada pelo SporTV e pelo Premiere no sistema Pay-Per-View.

LEIA MAIS: Bernard passa por exames médicos em sua apresentação no CT do Atlético-MG

Como chega o Vitória

Após estrear com derrota no comando do Vitória, o técnico Thiago Carpini já atinge uma boa sequência, apesar da lanterna: o time não perde há três rodadas. Foram dois empates (contra Juventude e Cuiabá) e a vitória contra o Inter – a primeira no Campeonato Brasileiro.

Para o duelo contra o Galo, o treinador terá o retorno do meia Daniel Jr, recuperado de lesão na coxa direita. Ele tem dúvidas, porém, para escalar a equipe. Os meias Luan e Matheusinho, além do atacante Osvaldo, sofrem por desgaste físico e não têm participação confirmada. Na lateral-direita, Willean Lepo cumpre suspensão por três amarelos – Raúl Cáceres entra em seu lugar.

Rodrigo Andrade fez complemento físico no treino da última terça-feira (18), mas será preservado para o próximo jogo do Vitória, contra o Red Bull Bragantino, no domingo (23), em Bragança Paulista.

Como chega o Atlético-MG

O Atlético vem com desfalques de peso, mas tem o alento do retorno de um trio titular. Hulk e Paulinho foram expulsos contra o Palmeiras, na última segunda (17), e estão fora por suspensão automática.

Por outro lado, o goleiro Everson, o zagueiro Maurício Lemos e o volante Battaglia cumpriram suspensão contra a equipe paulista e retornam. Mariano, recuperado de lesão na coxa direita, é outro reforço, aliás. Ele recebeu o OK do departamento médico e consta entre os relacionados.

Além de Hulk e Paulinho, o técnico Gabriel Milito também não contará com os selecionáveis Guilherme Arana, Alan Franco e Eduardo Vargas, que disputarão a Copa América.

Vitória x Atlético-MG

Brasileirão-2024 – Décima rodada

Data e horário: quinta-feira, 20/06/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos (Caio Vinícius), Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho (Daniel Jr.), Osvaldo (Zé Hugo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Bruno Fuchs e Lemos; Saravia, Battaglia (Igor Gomes), Zaracho e Gustavo Scarpa; Alisson, Alan Kardec e Cadu. Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS/FIFA) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP/VAR-FIFA)

Onde assistir: Premiere e SporTV

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vitória x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.