As transmissões da Eurocopa na Cazé TV são novamente sucesso. Afinal, um levantamento nos quatro primeiro dias de Eurocopa mostram desempenho melhor que a mesma quantidade do início da Copa do Mundo do Qatar.

Os números apresentados mostram audiência média 40% maior que os jogos da Copa de 2022. Nos primeiros quatro dias de Copa no Qatar, aliás, o Brasil não tinha ainda estreado na competição.

Os jogos de maior audiência média até agora são: Áustria e França, com 1,3 milhão de acessos e pico de 1,4 milhão, e Espanha e Croácia, com 1,2 milhão e pico de 1,3 milhão.

Com a Eurocopa, portanto, a Cazé TV já alcançou 10 milhões de dispositivos únicos. A emissora pela internet transmite os jogos da competição europeia na Twitch, Youtube, Samsung TV Plus e Prime Vídeo. Serão, ao todo, 25 jogos exclusivos.

O post Cazé TV volta a surpreender e, com a Euro, tem números melhores que Copa do Mundo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.