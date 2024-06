Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o RB Bragantino nesta quinta-feira (20), às 21h30, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão chega embalado após vencer os últimos três jogos, sendo o mais recente uma goleada em cima do Atlético-MG, fora de casa. Já o Massa Bruta reencontrou o caminho das vitórias na última rodada, ao vencer o Juventude por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid e agora mira o G-6 da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Palmeiras

O técnico Abel Ferreira terá que mudar o seu sistema ofensivo para a partida. Afinal, o meia-atacante Lázaro lesionou a coxa esquerda e está entregue ao departamento médico. O seu substituto seria Rômulo, mas este também está contudido. Assim, surge algumas opções novas para o treinador. Ele pode escalar Caio Paulista no setor, já que é sua posição de origem, ou escalar Flaco López colocando Rony para atuar do lado esquerdo. Uma opção quase improvável é colocar Dudu como titular. Contudo, o jogador ainda recupera a confiança após uma grave cirurgia no joelho direito e ainda pode sentir uma forte pressão após a negociação com o Cruzeiro falhar. De resto, os desfalques são os mesmos com Richard Ríos e Gustavo Gómez com suas seleções para a disputa da Copa América e Bruno Rodrigues fora da temporada.

Como chega o RB Bragantino

Por outro lado, o Massa Bruta terá desfalques e retornos para o embate no Allianz Parque. Começando pelas notícias boas, Eduardo Sasha, Juninho Capixaba e Nathan Mendes cumpriram suspensão no duelo contra o Juventude e voltam a lista de relacionados. Aliás, eles devem ser titulares contra o Palmeiras. Em contrapartida, Jadsom Silva e Luan Cândido receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão, assim como o técnico Pedro Caixinha que foi expulso no último jogo.

PALMEIRAS X RB BRAGANTINO

Brasileirão-2024 – Décima rodada

Data e horário: 20/6/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Ramires e Lucas Evangelista; Mosquera (Vitinho), Helinho e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Maíra Mastella Moreira (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.