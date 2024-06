Léo fala em pedir desculpas e honrar a camisa após nova derrota

Após mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, agora para o Juventude (2 a 0), o zagueiro e capitão Léo não se omitiu e reconheceu que o momento do Cruz-Maltino não é nem um pouco bom. Ele, inclusive, afirmou que agora é hora de pedir desculpas e trabalhar ainda mais.

“É um momento difícil. Temos que pedir desculpas ao nosso torcedor. Não é fácil viver momentos como esse. Mas temos que continuar trabalhando e nos dedicando para dar resposta ao nosso torcedor. Não temos muito o que dizer é trabalhar, ficar quieto e focar no próximo jogo”, começou Léo.

O camisa 3 do Vasco, aliás, também falou em honrar a camisa do Cruz-Maltino. Ao ser questionado sobre uma possível influência do fora para dentro de campo, Léo afirmou que isto não pode ser usado como bengala dentro do elenco.

“Olha, não sou de ficar usando coisa de extra-campo para dar desculpas. Temos que continuar trabalhando e honrar a camisa. Não é meu direito ficar falando de coisas fora do campo. Temos que falar de coisas de dentro de campo”, concluiu Léo, em entrevista ao “Premiere”.

Panorama do Brasileirão

Com a derrota para o Juventude, o Vasco da Gama segue na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. A equipe de Léo encontra-se com sete pontos em 10 jogos. Assim, o aproveitamento é inferior ao de um ponto por jogo, o que historicamente rebaixa as equipes.

O Cruz-Maltino, inclusive, tem a pior defesa do Brasileirão, com 21 gols sofridos. Nas últimas quatro partidas, o Vasco perdeu para Flamengo, Palmeiras e Juventude e empatou com o Cruzeiro. Nessa tentativa de se recuperar, o time de Léo agora recebe o São Paulo, no próximo sábado (22), às 21h30, em São Januário.

