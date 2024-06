São Paulo é vaiado no MorumBIS e Calleri concorda com a torcida

No MorumBIS, o São Paulo acabou superado pelo Cuiabá por 1 a 0 e viu o técnico Luis Zubeldía perder a sua invencibilidade no comando da equipe. Com o revés dentro de casa, o Tricolor perdeu a chance de subir na classificação e encerra a quarta-feira (19) na sexta colocação, com 15 pontos.

Quando o apitou final ecoou no gramado, a torcida não perdeu tempo e vaiou o time. Desta vez, nem mesmo a boa fase do time foi capaz de acalmar os torcedores, que esperavam uma vitória.

Na saída do gramado, o atacante Calleri, que pouco encostou na bola ao longo dos 90 minutos, foi sincero na avaliação, pois sem rodeios, concordou com o que veio da torcida.

“Acho que são válidas (as vaias), a gente não jogou bem outra vez. Temos que fazer mais dentro de casa, no Morumbis, temos que ganhar, temos fome e gana de brigar pelo Brasileirão. Foi uma partida muito abaixo de todo mundo, não tem desculpa, hoje não foi o que a gente trabalhou, temos que fazer um mea culpa. Tentar mudar a imagem”, desabafou.

Enquanto a torcida critica, o São Paulo volta aos gramados pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. No sábado (22), o adversário será o Vasco, em São Januário. Vale citar, que o Tricolor não venceu os últimos três jogos do torneio nacional. São dois empates e uma derrota.

