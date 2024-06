Luis Zubeldía perde invencibilidade no São Paulo

Nesta quarta-feira (19), o São Paulo acabou superado pelo Cuiabá dentro do MorumBIS por 1 a 0, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do revés dentro de casa, o Tricolor impôs ao técnico Luis Zubeldía a sua primeira derrota no comando do time.

Anteriormente ao placar negativo, o argentino sustentava uma marca de 13 partidas sem perder, o que elevou a sua moral diante do torcedor.

Apesar de contar com uma marca positiva, o São Paulo caiu de rendimento nos últimos confrontos e flertou com a derrota em algumas oportunidades. Porém, o revés veio apenas contra o Dourado.

Além de ver Luis Zubeldía perder a primeira, o Tricolor vê a possibilidade de subir na classificação estagnar. Atualmente, o time está na sexta colocação, com 15 pontos. Com o decorrer da rodada, a equipe pode cair algumas posições.

Na próxima rodada, a chance de recuperação será contra o Vasco. O duelo está marcado para São Januário, no sábado (22).

Números de Luis Zubeldía

Desde a chegada do comandante, o São Paulo já disputou 13 jogos, com oito vitórias, quatro empates e uma derrota. O ataque marcou 21 gols e a zaga foi vazada em sete oportunidades.

