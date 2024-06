Luis Zubeldía reconhece jogo ruim do São Paulo

Uma noite de quarta-feira (19) para esquecer. Dentro do MorumBIS, o São Paulo foi superado pelo Cuiabá em jogo que ficou marcado pela atuação ruim. Sem inspiração, a equipe pouco fez dentro de campo e perdeu uma invencibilidade de 14 jogos na temporada.

Logo depois do revés, o técnico Luis Zubeldía conversou com a imprensa e não escondeu os atletas. De forma sincera, ele comentou sobre a atuação ruim em casa e a falta de competitividade, que resultou no placar negativo.

“Hoje jogamos mal. Em alguns momentos do segundo tempo tivemos iniciativa, mas fizemos uma má partida. O rival se sentiu cômodo. E quando isso acontece, provavelmente vamos perder, como aconteceu. Tivemos um rendimento abaixo, todos. Abaixo do esperado. E não ficamos cômodos na partida. Temos de assumir que o rival foi melhor – disse o treinador, sem buscar desculpas”, declarou, antes de completar:

“É inesperado, porque as últimas partidas foram muito disputadas. Tanto no Inter quanto contra o Corinthians. Hoje não aconteceu nada disso. O rival se sentiu cômodo. Não conseguimos encontrar soluções. E me parece que o rendimento de todos foi abaixo, abaixo da nossa capacidade, sem dúvida. É um campeonato grande. Imagino que isso pode acontecer, mas não esperávamos que acontecesse hoje. Agora, vamos nos preparar para o próximo. Não temos tempo para festejar ou dramatizar”.

Lucas poupado

Por fim, o treinador explicou o motivo de sacar Lucas Moura do time titular. De acordo com Zubeldía, a sequência de quatro partidas consecutivas falou mais alto.

“Lucas foi uma questão de estar sempre em campo. Pela minha experiencia e de quem trabalha comigo, quando se joga quatro partidas seguidas é complicado. Hoje teria alguns minutos e depois jogaria o próximo. Ele é explosivo, sobretudo pelo histórico. Temos de ter cuidado, não exagerar. Controlar o desgaste físico. Falei com ele, ele entende isso. O que ele mais quer é ajudar a equipe”.

Calendário do São Paulo

Diante do revés em casa, o São Paulo volta a campo no sábado (22). O compromisso será contra o Vasco, em São Januário. Atualmente, o Tricolor está com 15 pontos, na sétima colocação.

