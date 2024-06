Yuri Alberto lamenta má fase do Corinthians: ‘Triste pelo momento’

Com o desfalque de Yuri Alberto, António Oliveira terá que ajustar o time titular. Para a posição, ele tem como opções Pedro Raul e o jovem da base Arthur Sousa, que teve sua última chance no time profissional em 10 de março, contra o Água Santa, durante o Paulistão.

Além de Yuri Alberto, o Corinthians deve ser desfalcado por outros sete atletas. Inclusive, Romero e Félix Torres estão na Copa América, enquanto Fagner, Pedro Henrique, Palacios, Maycon e Ruan Oliveira estão lesionados.

Com o resultado, o Corinthians terminou a 10ª rodada na 17ª posição, com sete pontos conquistados. Na liga nacional, o time acumula uma vitória, quatro empates e cinco derrotas. O jogo contra o Athletico-PR será no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), na Ligga Arena. O Corinthians vai em busca de sua primeira vitória fora de casa no torneio.

