A situação de Fernando Diniz piora a cada rodada. Nesta quarta-feira (19), o técnico viu a equipe do Fluminense perder para o Cruzeiro no Estádio do Mineirão, por 2 a 0. O comandante do Tricolor, aliás, recebeu o terceiro cartão amarelo e não ficará no banco de reservas na partida contra o Flamengo.

Diniz destacou, na derrota para o time mineiro, que fez escalações diferentes e afirmou que os jogos são distintos, por isso mexeu no Fluminense.

“O time hoje não foi o mesmo que jogou contra Juventude, Botafogo ou Atlético-GO. O jogo de hoje não tem nada a ver com os outros jogos. Jogamos bem contra o Cruzeiro, time todo mexido, com muitos jogadores fora dos relacionados. A equipe conseguiu produzir, conseguiu ter ganho o jogo, mas perdeu. Teve um pênalti que, na minha opinião, foi inexistente. O árbitro teve interferência direta na partida. Trabalhar não é só na técnica ou fisicamente, é em todas as frentes. Quando a gente estava com o vento todo a favor, fomos muito lenientes. Agora, estamos voltando. Demos uma resposta positiva que não se traduziu no resultado do jogo. Fizemos uma coisa inédita que foi conquistar a Libertadores. O time pode voltar a fazer uma grande temporada”, falou o técnico do Fluminense.

Fernando Diniz fala sobre estar na zona de rebaixamento

O resultado deixou o Fluminense em último lugar, com apenas seis pontos em 10 rodadas. Diniz finaliza falando sobre como isso mexe com o sentimento e buscará soluções para sair da zona.

“Lógico que mexe. É um sentimento horroroso. Muito ruim. Tem que ser forte, trabalhar muito e achar soluções para o Fluminense sair dessa situação. Tem todas as condições de sair disso.”, finalizou Fernando Diniz.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fernando Diniz minimiza derrota do Fluminense e reclama de pênalti marcado apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.