Anfitrião da Copa América de 2024, os Estados Unidos são o cabeça de chave do Grupo C. Mas terão que superar obstáculos difíceis para chegar no mata-mata. O grupo ainda conta com o Uruguai, maior campeão da competição com 15 títulos. Panamá, que foi algoz da seleção americana na Copa Ouro da Concacaf de 2023, e Bolívia completam a chave. Veja abaixo as principais informações do Grupo C:

Estados Unidos

O anfitrião da Copa América disputa a competição pela quinta vez na história, sendo a segunda como país-sede. Em 2016, quando sediou o evento, conseguiu um quarto lugar. Igualou a melhor marca obtida no Uruguai em 1995. Campeão da Liga das Nações da Concacaf e semifinalista da Copa Ouro de 2023, os americanos chegam com a expectativa alta para a Copa América. O principal destaque da equipe é o atacante Christian Pulisic, do Milan, da Itália, e Weston McKennie, da Juventus, da Itália. O elenco ainda conta com outros nove nomes que atuam no futebol inglês, sendo a maioria na elite.

Convocados

Goleiros: Matt Turner (Nottingham Forest), Ethan Horvath (Cardiff City) e Sean Johnson (Toronto FC)

Defensores: Cameron Carter-Vickers (Celtic), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Tim Ream (Fulham), Shaq Moore (Nashville SC), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Kristoffer Lund (Palermo) e Mark McKenzie (Genk)

Apoiadores: Tyler Adams (Bournemouth), Yunus Musah (Milan), Giovanni Reyna (Nottingham Forest), Weston McKennie (Juventus), Luca de la Torre (Celta Vigo), Johnny Cardoso (Real Betis) e Malik Tillman (PSV)

Atacantes: Christian Pulisic (Milan), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Brenden Aaronson (Union Berlin), Haji Wright (Coventry City), Folarin Balogun (Monaco), Timothy Weah (Juventus) e Josh Sargent (Norwich City)

Uruguai

Recordista em participações da Copa América, o Uruguai disputa a competição pela 46ª vez na história e busca o 16º título para se isolar como o maior campeão, Afinal, atualmente está empatado com a Argentina. O último título da Celeste aconteceu em 2011, na Argentina. Desde então, foram quatro participações, três eliminações nas quartas de final e uma na fase de grupos. Vice-líder das Eliminatórias, a equipe comandada pelo treinador Marcelo Bielsa tem como principal estrela o centroavante Luis Suárez, do Inter Miami, dos Estados Unidos.

Mas além deles contam do zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, do volante Valverde, do Real Madrid, e do atacante Darwin Núñez, do Liverpool. Outro destaque é De La Cruz, do Flamwngo. Aliás, A seleção uruguaia também conta com outros quatro jogadores do Flamengo: os laterais Guillermo Varela e Matías Viña e Giorgian de Arrascaeta. Este último, diferentemente do que ocorrer no Flamwngo., onde é o maior astro de um time de astros, é reserva na Celeste. Afinal, Bielsa prewfere um meio de campo com forte poder de marcação. Assim Arrasca é opção ofensiva quando necessário.

Convocados

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional), Franco Israel (Sporting CP) e Santiago Mele (Atlético Junior)

Defensores: Jose Gimenez (Atletico Madrid), Nicolás Marichal (Dynamo Moscow), Sebastián Cáceres (América), Ronald Araujo (Barcelona), Guillermo Varela (Flamengo), Mathías Olivera (Napoli), Matías Viña (Flamengo) e Lucas Olaza (Krasnodar)

Apoiadores: Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Nahitan Nández (Cagliari), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain) e Maximiliano Araujo (Toluca)

Atacantes: Luis Suarez (Inter Miami), Facundo Pellistri (Granada), Agustín Canobbio (Athletico Paranaense), Brian Rodríguez (América), Darwin Nunez (Liverpool), Cristian Olivera (Los Angeles) e Brian Ocampo (Cadiz)

Panamá

O Panamá disputa a Copa América apenas pela segunda vez na história. Em 2016, estreou na competição. Mas ficou na fase de grupos. A seleção panamenha vê com bons olhos a possibilidade de chegar no mata-mata da competição após o bom desempenho na Copa Ouro da Concacaf de 2023 – onde eliminou os Estados Unidos na semifinal e foi vice-campeã diante do México. Os panamenhos vão reencontrar os Estados Unidos na fase de grupos da Copa América. A equipe não possui nenhum nome de destaque no futebol mundial, mas o principal nome é o centroavante Cecílio Walterman, do Alianza Lima, do Peru.

Convocados

Goleiros: Luis Mejía (Nacional), César Samudio (Marathón) e Orlando Mosquera (Maccabi Tel Aviv)

Defensores: Eric Davis (Košice), José Córdoba (Levski Sofia), Fidel Escobar (Saprissa), César Blackman (Slovan Bratislava), Michael Amir Murillo (Marseille), Roderick Miller (Turan Tovuz), Iván Anderson (Fortaleza), Eduardo Anderson (Saprissa), Edgardo Fariña (Municipal) e Martín Krug (Atlético Levante)

Apoiadores: Aníbal Godoy (Nashville), Yoel Bárcenas (Mazatlán), Adalberto Carrasquilla (Houston Dynamo), José Luis Rodríguez (Famalicão), César Yanis (San Carlos), Abdiel Ayarza (Cienciano), Cristian Martínez (Al-Jandal), Freddy Góndola (Maccabi Bnei Reineh), Jovani Welch (Académico de Viseu) e Carlos Harvey (Minnesota United)

Atacantes: Eduardo Guerrero (Zorya Luhansk), Ismael Díaz (Universidad Católica), José Fajardo (Universidad Católica) e Cecilio Waterman (Alianza Lima)

Bolívia

Campeão da Copa América de 1963, quando foi o anfitrião, a Bolívia disputa a competição pela 29ª vez na história. Entretanto, a expectativa não é muito alta. Afinal, o último grande desempenho no torneio foi em 1997, quando também foi sede e terminou com o vice-campeonato. Fora da altitude, no entanto, caiu oito vezes na fase de grupos nas últimas nove edições da Copa América. A última vez que chegou nas quartas de final foi em 2015. A maioria dos convocados jogam na Bolívia, e o principal destaque da seleção comandada pelo brasileiro Antonio Carlos Zago é o meia Ramiro Vaca, do Bolívar.

Convocados

Goleiros: Carlos Lampe (Bolivar), Gustavo Almada (Universitario de Vinto) e Guillermo Viscarra (The Strongest)

Defensores: Jesus Sagredo (Bolívar), Jose Sagredo (Bolivar), Diego Medina (Always Ready), Luis Haquin (Ponte Preta), Adrián Jusino (The Strongest), Roberto Fernández (Baltika Kaliningrad), Hector Cuellar (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready) e Yomar Rocha (Bolívar)

Apoiadores: Leonel Justiniano (Bolívar), Miguel Terceros (Santos), Ramiro Vaca (Bolívar), Robson Tomé (Always Ready), Gabriel Villamil (LDU Quito), Boris Céspedes (Yverdon-Sport), Fernando Saucedo (Bolivar) e Adalid Terrazas (Always Ready)

Atacantes: Jaume Cuéllar (Barcelona B), César Menacho (Blooming), Carmelo Algarañaz (Bolívar), Lucas Chávez (Bolívar), Rodrigo Ramallo (The Strongest) e Bruno Miranda (The Strongest)

