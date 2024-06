Copa América 2024: veja as principais informações da Costa Rica

A Costa Rica disputará a Copa América pela sexta vez na história, mas não tem a expectativa muito alta para a edição de 2024, nos Estados Unidos. A seleção costa-riquenha aposta suas fichas no experiente goleiro Keylor Navas, do Paris Saint-Germain, para conseguir sobreviver ao favoritismo das seleções do Brasil, Colômbia e Paraguai. O trio da América do Sul carregam o favoritismo na chave. Veja abaixo as principais informações da Costa Rica:

A Costa Rica disputa a Copa América pela sexta vez na história. A tricampeã da Copa Ouro da Concacaf busca passar da fase de grupos após 20 anos. A seleção costa-riquenha conseguiu chegar às quartas de final nas edições de 2001 e 2004. Mas não passou da fase de grupos em 2011 e 2016. Para completar, o maior jogador da história do país, o excelente goleiro Keylor Navas, se aposentou da seleção. Assim, seu jogador mais conhecido é 0 veterano Joel Campbell, ex-Arsenal. Tem 31 anos, mas agora defende um time local, o Alajuelense.

Convocados da Costa Rica

Goleiros: Kevin Chamorro (Saprissa), Patrick Sequeira (Ibiza) e Aarón Cruz (Herediano)

Defensores: Francisco Calvo (Juárez), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Joseph Mora (Saprissa), Julio Cascante (Austin), Haxzel Quirós (Herediano), Gerald Taylor (Saprissa), Jeyland Mitchell (Alajuelense), Fernán Faerron (Herediano), Yeison Molina (Guanacasteca) e Douglas Sequeira (Saprissa)

Apoiadores: Ariel Lassiter (CF Montréal), Orlando Galo (Herediano), Brandon Aguilera (Bristol Rovers), Jefferson Brenes (Saprissa), Josimar Alcócer (Westerlo) e Alejandro Bran (Minnesota United)

Atacantes: Joel Campbell (Alajuelense), Anthony Contreras (Pafos), Warren Madrigal (Saprissa), Álvaro Zamora (Aris), Manfred Ugalde (Spartak Moscow), Kenneth Vargas (Heart of Midlothian) e Andy Rojas (Herediano)

