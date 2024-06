Sérvia empata com Eslovênia no último lance e Grupo C da Euro está empbolado

Em jogo movimentado entre seleções rivais, Eslovênia e Sérvia ficaram 1 a 1. O duelo foi pelo Grupo C da Eurocopa-2024, na Allianz Arena, em Munique. E a Eslovênia sai com um gosto amargo. Afinal, saiu na frente com belo gol de Karnicnik já no segundo tempo. Porém, no último lance do jogo, aos 50, Jovic empatou. Este foi o nono duelo da história entre seleções de países que integravam a antiga Iugoslávia. E o sétimo empate.

Com o empate, a Eslovênia foi aos dois pontos. Já os Sérvios tem um. A segunda rodada se completa com o duelo Inglaterra x Dinamarca, ainda nesta quinta-feira. Já a última rodada ocorrerá na terça-feira, 25/6: Inglaterra x Eslovênia e Sérvia x Dinamarca. Nesta Euro, os dois primeiros de cada um dos seis grupos avançam às oitavas. Mas os quatro melhores terceiros também avançam.

Veja aqui o Raio X das seleções do Grupo E da Eurocopa

Eslovênia perigosa

O primeiro tempo foi movimentado, com as seleções partindo para o ataque e levando perigo em vários lances. Para a Eslovênia. Sesko segurou os zagueiros e teve duas oportunidades. Mas o melhor lance foi de Elsnik, que passou pela marcação pela direita, entrou na área e mandou na trave de Vanja Milinkovic-Savic (na sobra, Sesko isolou) Já a Sérvia apareceu com perigo sempre que municiou Mitrovic, que teve duas chances na pequena área. Na primeira, cabeceou para fora. Na segunda, chutou em cima de Oblak. Teve também uma cabeçada de Vlahovic para defesa de Oblak, goleiro do Atlético de Madrid. No fim da etapa, os números indicavam maior posse dos sérvios (56%). Mas os eslovenos chutaram mais (9 a 6). Enfim, um justo empate.

Sérvia arranca empate no último lance

No segundo tempo, as oportunidades seguiram para as seleções com seus atacantes muito acionados. Mitrovic teve tudo para abrir o placar para a Sérvia. Mas, na pequena área pela direita, viu Oblak se agigantar e fazer a defesa do jogo, bloqueando o espaço. Já Sesko deu um chute de fora da área e Rajkovic voou e mandou a escanteio.

Contudo, aos 23 minutos, veio o gol esloveno. O lateral-direito Karnicnik partiu de sua defesa, lançou Elsnik e apareceu na área para receber o cruzamento e bater de primeira para fazer 1 a 0. Pouco depois, aos 25 Mitrovic mandou uma no travessão. Seria o gol de empate dos Sérvios. Contudo, a igualdade só veio no último lance do jogo, aos 50. Após escanteio pela direita cobrado por Ilic (e com até o goleiro da Sérvia na área), Jovic cabeceou e deixou tudo igual. Afinal, um justo empate.

ESLOVÊNIA 1X1 SÉRVIA

2ª Rodada do Grupo C da Eurocopa-2024

Data: 20/6/2024

Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

ESLOVÊNIA: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol e Janza; Stojanovic (Verbic, 31’/2ºT), Cerin, Elsnik (Brekalo, 45’/2ºT) e Mlakar (Stankovic, 18’/2ºT); Sporar e Sesko (Vipotnik, 31’/2ºT). Técnico: Matjaz Kek

SÉRVIA: Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic e Pavlovic; Zivkovic (Birmancevic, 371’/2ºT), Lukic (Serjei Milinkovic-Savic, 19’/2ºT), Ilic, Mladenovic (Gacinovic, 19’/2ºT) e Tadic (Samardizic, 37’/2ºT); Vlahovic (Jovic, 19’/2ºT) e Mitrovic. Técnico: Dragan Stojković

Gols: Karnicnik, 23’/2ºT (1-0); Jovic, 50’/2ºT (1-1)

Árbitro: István Kovács (ROM)

Auxiliares: Vasile Marinescu e Ovidiu Artene (ambos da Romênia)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

Cartões Amarelos: Janza (ESL); Mladenovic, Lukic, Jovic, Gacinovic (SER)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Sérvia empata com Eslovênia no último lance e Grupo C da Euro está empbolado apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.