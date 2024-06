Pedro chega motivado e confiante diante do Bahia; entenda

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (20/06), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela décima rodada do Brasileirão. Com 21 gols marcados nesta temporada, Pedro é um dos triunfos de Tite em campo.

Trunfo do Flamengo

Pedro é o artilheiro do futebol brasileiro em 2024 e completa 27 anos nesta quinta-feira (20/06). O atacante vive um momento especial pelo clube e tem protagonizado boas atuações em campo. O camisa 9, dessa forma, é a principal esperança de gols da torcida rubro-negra no Maracanã.

Carrasco do Bahia

Além disso, Pedro vem sendo uma pedra no sapato do Bahia nos últimos anos. O atacante tem sete jogos disputados contra os baianos e sete gols marcados. O retrospecto inclui as passagens do centroavante por Flamengo e Fluminense.

Passagem de Pedro

Aliás, Pedro é um dos ídolos da história do Flamengo. O atacante está no clube desde 2020 e tem quebrado recordes impressionantes nos últimos anos. Além disso, são nove títulos conquistados na Gávea, incluindo uma Libertadores (2022), um Brasileiro (2020) e uma Copa do Brasil (2022).

Disputa no Brasileirão

Flamengo e Bahia estão empatados em números de pontos e competem pela primeira colocação do Brasileirão. Portanto, uma vitória é fundamental para as pretensões de ambos os lados. A expectativa é por mais de 40 mil torcedores no Maracanã.

