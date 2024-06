Inglaterra, sem inspiração, empata com a Dinamarca na Euro 2024

Mesmo com o elenco mais valioso da Eurocopa 2024, a Inglaterra ainda não convenceu nesta edição do torneio. Nesta quinta-feira (20), os ingleses ficaram no empate em 1 a 1 contra a Dinamarca, na Frankfurt Arena, em partida válida pela segunda rodada do Grupo C. Além disso, o time comandado pelo técnico Gareth Southgate desperdiçou a oportunidade de confirmar a classificação para as oitavas de final de forma antecipada. Dessa maneira, a definição das vagas ficarão para a próxima e última rodada.

Harry Kane abriu o placar para o ‘English Team’, enquanto Hjulmand, em bela finalização de fora da área, confirmou o empate para os dinamarqueses. Ambos os gols foram marcados no primeiro tempo.

Dessa maneira, a Inglaterra chegou aos quatro pontos e manteve a liderança isolada do Grupo C da Eurocopa. Ao mesmo tempo, a Dinamarca aparece na vice-liderança, com os mesmos dois pontos da Eslovênia, em terceiro. A Sérvia, por sua vez, é a lanterna da chave com apenas um ponto somado. Ou seja, todas as seleções ainda têm condições de classificação para as oitavas de final e a terceira e última rodada do Grupo C promete grandes emoções.

Agora, os ingleses começam a preparação para enfrentar a Eslovênia na próxima terça-feira (25), às 16h (de Brasília), para definir a vaga para a fase mata-mata da Euro. Por outro lado, a Dinamarca encara a Sérvia no mesmo dia e horário.

O jogo

Na partida que poderia garantir a classificação antecipada para as oitavas de final da Euro, a seleção inglesa não teve uma grande apresentação. Embora tenha começado o jogo com pressão ofensiva e aberto o placar aos 18 minutos, com Harry Kane, o cenário do jogo mudou e a Dinamarca passou a controlar a partida e levou perigo em finalizações de longa distância. Assim, Hjulmand acertou belo chute de fora da área e confirmou o empate para os dinamarqueses.

Na segunda etapa, a Inglaterra conseguiu assustar nos minutos iniciais e chegou a acertar a trave em finalização de fora da área de Foden, aos 10 minutos. No entanto, a seleção inglesa não teve uma partida confortável e encontrou dificuldades diante da Dinamarca. Os dinamarqueses conseguiram neutralizar a criação de jogada dos ingleses, que por sua vez não conseguiram impor velocidade e, apesar de maior posse de bola, não criaram chances claras de gol. Dessa maneira, o técnico Gareth Southgate fez alterações na equipe e mudou completamente o setor ofensivo. Contudo, as mudanças não surtiram efeito e o placar de 1 a 1 prevaleceu até o apito final.

Dinamarca 1×1 Inglaterra

2ª rodada do Grupo C da Eurocopa 2024

Data e horário: quinta-feira, 20/06/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Frankfurt Arena (ALE)

Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen (Alexander Bah, aos 11′ do 2t), Hjulmand (Norgaard, aos 36′ do 2t), Eriksen (Skov Olsen, aos 36′ do 2t), Hojbjerg, Mæhle; Hojlund (Poulsen, aos 21′ do 2t) e Wind (Damsgaard, aos 11′ do 2t). Técnico: Kasper Hjulmand.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold (Gallagher, aos 8′ do 2t), Rice; Saka (Eze, aos 24′ do 2t), Bellingham, Foden (Bowen, aos 23′ do 2t); Harry Kane (Watkins, aos 24′ do 2t). Técnico: Gareth Southgate.

Gols: Harry Kane, aos 17′ do 1t (0-1); Hjulmand, aos 33′ do 1t (1-1)

Árbitro: Artur Soares Dias (POR)

Assistentes: Paulo Soares (POR) e Pedro Ribeiro (POR)

VAR: Tiago Martins (POR)

Cartões amarelos: Vestergaard, Maehle, Nörgaard (DIN); Gallagher (ING)

