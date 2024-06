Tiquinho Soares publica agradecimento à torcida do Botafogo após homenagem

A homenagem da torcida do Botafogo ao pai de Tiquinho Soares, falecido na última semana, emocionou o jogador. Exibida em frente à arquibancada leste do Estádio Nilton Santos, a bandeira incluía uma mensagem de apoio ao jogador – dispensado do empate com o Athletico, na última quarta-feira (19). O camisa 9 fez questão de retribuir todo carinho recebido através de um agradecimento nas redes sociais.

“Obrigado de coração! Que linda homenagem. Amo vocês”, escreveu Tiquinho Soares em seu Instagram.

A bandeira foi levantada pelos torcedores antes do início da partida contra o Athletico, que terminou empatada em 1 a 1, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Além da mensagem de apoio, a homenagem também compreendia uma foto de Tiquinho Soares ao lado pai, José Nilton Soares.

O pai de Tiquinho Soares faleceu na sexta-feira passada, dia 14 de junho. José Nilton Soares teve complicações do câncer, cujo lutava desde 2023, e morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Após a notícia, o centroavante se mobilizou junto com a mãe, Maria do Socorro Santos, para transportar o corpo a Natal, no Rio Grande do Norte.

Tiquinho Soares agradece à torcida

Botafogo libera Tiquinho Soares

A notícia do falecimento de José Nilton abalou a todos no Botafogo. O clube expressou seu pesar e demonstrou apoio irrestrito ao jogador nas redes sociais. Além disso, o Alvinegro liberou o camisa 9 dos compromissos contra Grêmio e Athletico – pela nona e décima rodada do Brasileirão, respectivamente.

A tendência é que Tiquinho Soares retorne às atividades para o jogo contra o Criciúma, no próximo sábado (22). Válido pela 11ª rodada do Brasileirão, o duelo está marcado para as 16h, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.

