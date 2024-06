Artur Jorge valoriza empate do Botafogo e elogia Athletico-PR: ‘Tem qualidade’

Com gol de Bastos no fim, Botafogo e Athletico-PR empataram em 1 a 1 no Nilton Santos. O Glorioso não foi dominante em campo e deixou de somar três pontos no Brasileirão. No entanto, Artur Jorge reconheceu as dificuldades do jogo e deu méritos ao Furacão.

“O resultado é um ponto a mais somado no nosso percurso. A gente imaginou que seria um jogo difícil. Nós tivemos um adversário que tem qualidade, que se se sente confortável sem a bola e defende em zonas mais baixas. Portanto, era um jogo que precisávamos ter mais paciência, para circular bola. Tivemos um momento em que isso foi possível. No entanto, depois cometemos um erro que resultou em gol. É um ponto a mais somado. Temos que dar méritos ao adversário”, disse Artur Jorge.

Início do Botafogo no Brasileirão

Em seguida, Artur Jorge analisou os seus primeiros dez jogos no Brasileirão. O Glorioso está na liderança do campeonato, com 20 pontos conquistados.

“São dez jogos de Série A que eu tenho, todos muito difíceis. Afinal, são equipes muito competitivas, com bom nível individual e coletivo. Um campeonato muito difícil que temos que manter nosso nível para tentar manter nosso objetivo, que é estar entre os três melhores”, afirmou Artur Jorge.

O Botafogo agora concentra esforços no próximo compromisso da temporada. Afinal, os jogadores alvinegros já entram em campo no sábado (22/06), diante do Criciúma, às 16h (de Brasília), no Majestoso, pela 11ª rodada do Brasileirão.

