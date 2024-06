Cássio é apresentado no Cruzeiro e revela meta: ‘Libertadores’

O goleiro Cássio foi apresentado pelo Cruzeiro de maneira oficial, na tarde desta quinta-feira (20), na Toca da Raposa II. O ex-atleta do Corinthians chegou há algumas semanas e já treina com os companheiros, mas somente agora falou como jogador da Raposa. E ele revelou planos ousados com a camisa azul.

Inicialmente, Cássio elogiou a estrutura montada pela nova SAF do Cruzeiro.

“O ciclo lá havia terminado. Ai você olha o Cruzeiro, tem o Pedro, o Pelaipe, o Mattos nem se fala, o Edu (Dracena) fui campeão com ele. Pessoas comprometidas a trazer o Cruzeiro novamente em busca de títulos. Minha meta é ajudar a levar o Cruzeiro por esse caminho (de títulos e vitórias)”, salientou.

Cássio tem em seu currículo vários títulos, entre eles Copa Libertadores e Mundial de Clubes, ambos com o Corinthians. Ele, no entanto, quer fazer uma nova história com a camisa do Cruzeiro.

“(O objetivo) é ganhar títulos. Temos que voltar a disputar aqui a Libertadores. Você consegue ganhar títulos quando consegue disputar com frequência. Creio que seja uma das metas chegar na Libertadores. Ganhar títulos sempre é bom, independentemente da Libertadores. O Cruzeiro gostaria de ganhar mais uma Libertadores, é uma das metas, mas é um projeto longo, então temos que nos colocar entre os primeiros”, acrescentou.

“Dá pra sonhar com o Brasileirão 2024?”

Experiente no Campeonato Brasileiro, também com conquistas da competição em sua galeria particular, Cássio acredita que se o Cruzeiro seguir na atual pegada, dá para sonhar em conquistar a competição em 2024.

“O Brasileiro se define nas últimas dez rodadas. Espero que a gente esteja nessa briga. O mais importante é se manter na frente. Ainda tem muito jogo pela frente. O Cruzeiro tem uma sequência boa e consistente, sendo forte em casa. Conseguindo pontos fora, você se mantém. É um campeonato equilibrado, difícil. Não dá para criar expectativas, mas, lógico, se os caras deixarem e a gente continuar forte, tem chance”, finalizou.

O post Cássio é apresentado no Cruzeiro e revela meta: ‘Libertadores’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.