Torcedores vão ao Parque São Jorge e cobram diretoria do Corinthians

Torcedores do Corinthians se revoltaram com mais uma derrota no Brasileirão e estiveram na tarde desta quinta-feira (20), no Parque São Jorge, e fizeram fortes cobranças com a atual fase do clube. Um grupo com cerca de 30 integrantes de uma organizada estiveram no clube e discutiram com membros da diretoria alvinegra. Eles foram barrados ao tentarem entra pelo hall social, segundo o “ge”.

Sem acesso pela entrada principal, fora até a entrada do estacionamento conversar com os dirigentes. Estiveram presentes o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma; os diretores da base Valmir Costa e Claudinei Alves; o diretor administrativo Marcelo Mariano; e o secretário-geral, Vinicius Cascone.

Dessa maneira, a Polícia Militar foi acionada e compareceu com cinco viaturas dentro do Parque São Jorge. Para evitar maiores problemas, a corporação enviou mais três carros, totalizando oito.

Os integrantes da organizadas foram levados ao auditório do clube para conversar com os dirigentes e outros nomes fortes da cúpula do Timão. Assim, funcionários chegaram a trancar portas de acesso ao prédio administrativo para evitar a entrada dos torcedores. Afinal, apenas dois seguranças estavam no local quando o grupo apareceu.

Fiel marca protesto para esta sexta-feira na sede Corinthians

A Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, anunciou por meio das redes sociais que fará um protesto nesta sexta-feira (21), no Parque São Jorge, às 19h10.

“Não medimos esforços para torcer e estar lado a lado com o Corinthians. Temos cumprido com nosso papel fiscalizador, acompanhando e cobrando respostas da diretoria sobre a desordem administrativa que tem impactado diretamente o futebol e demais setores do clube”, escreveu a Gaviões da Fiel:

“Foram muitas promessas ao mesmo tempo que acompanhamos a desorganização nos bastidores do clube com a saída de dirigentes e um total despreparo do Augusto Melo à frente da presidência, deixando a torcida cada vez mais desconfiada com a sua qualificação para estar nessa função”, prosseguiu.

Na última quarta-feira (19), o Corinthians perdeu para o Inter, no Heriberto Hulse, em Criciúma, por 1 a 0, gol de Wesley. Com o resultado, o Timão caiu para 17º lugar, dentro da zona do rebaixamento. E ainda pode perder uma posição caso o Vitória vença o Atlético-MG, nesta quinta, em Salvador.

